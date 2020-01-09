    09 января 2020, 18:25

    Администратора кинотеатра на Урале уволили из-за количества сеансов российских фильмов

    Андрей Иванов

    Администратор кинотеатра в Богдановиче (Свердловская область) лишился работы из-за того, что не выполнил план по показу отечественных фильмов. После увольнения он подал иск и вернул себе рабочее место. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного суда.
    Администратора кинотеатра на Урале уволили из-за количества сеансов российских фильмов

    «Причиной (увольнения — прим. ред.) послужила претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов», — рассказали в суде.

    Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино» Богдановича с 2013 года, а уволили ее летом 2019 года. С таким решением руководства кинотеатра она не согласилась и обратилась в суд. По данным судебной коллегии, она исполняла много разных обязанностей, а также не была обеспечена материально-технической базой и деньгами.

    Суд постановил восстановить женщину в должности и выплатить ей 18,3 тысячи рублей в качестве зарплаты за разбирательства и две тысячи моральной компенсации.

    Ранее Минкультуры РФ опубликовало сведения о состоянии российского кинематографа, итогах проката и сборах за 2019 год. Оказалось, что в кинотеатрах показывают почти четверть (23%) фильмов отечественного производства от общего количества.