Администратора кинотеатра на Урале уволили из-за количества сеансов российских фильмов

«Причиной (увольнения — прим. ред.) послужила претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов», — рассказали в суде.

Женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино» Богдановича с 2013 года, а уволили ее летом 2019 года. С таким решением руководства кинотеатра она не согласилась и обратилась в суд. По данным судебной коллегии, она исполняла много разных обязанностей, а также не была обеспечена материально-технической базой и деньгами.

Суд постановил восстановить женщину в должности и выплатить ей 18,3 тысячи рублей в качестве зарплаты за разбирательства и две тысячи моральной компенсации.

Ранее Минкультуры РФ опубликовало сведения о состоянии российского кинематографа, итогах проката и сборах за 2019 год. Оказалось, что в кинотеатрах показывают почти четверть (23%) фильмов отечественного производства от общего количества.