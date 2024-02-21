21 февраля 2024, 16:06
Администратор студии Павловская: в РФ снизился спрос на татуировки
Администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская заявила, что в РФ прошла повальная мода на татуировки. Клиентов в соответствующих салонах стало гораздо меньше, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.
По ее словам, россияне более осознанно подходят к выбору мастера. Теперь они обращают внимание на качество и безопасность.
Реклама
Павловская также добавила, что стоимость процедуры по нанесению перманентного рисунка несколько увеличилась.
Мода
Красота
Реклама
Реклама