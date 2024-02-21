Общество 21 февраля 2024, 16:06 Администратор студии Павловская: в РФ снизился спрос на татуировки

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Администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская заявила, что в РФ прошла повальная мода на татуировки. Клиентов в соответствующих салонах стало гораздо меньше, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.

По ее словам, россияне более осознанно подходят к выбору мастера. Теперь они обращают внимание на качество и безопасность.

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Павловская также добавила, что стоимость процедуры по нанесению перманентного рисунка несколько увеличилась.