Администратор русской «Википедии» умер от коронавируса

Администратор русской «Википедии» Сергей Яковлев скончался в больнице. В середине декабря его госпитализировали с коронавирусом и он находился в тяжелом состоянии.

О смерти администратора «Википедии» сообщила жена Яковлева Катарина Беляева-Чернышева на его странице во «ВКонтакте».

«Дорогие мои. Очень больно сообщать это, особенно сейчас, когда все празднуют. Новостей больше не будет. Сережа умер», — написала она.

Яковлеву было 55 лет. Его госпитализировали в московскую больницу № 50 с COVID-19 в середине декабря. Пока администратор российской «Википедии» находился в тяжелом состоянии, его жена рассказывала о состоянии мужа на его страницах в социальных сетях.

28 декабря она написала, что Яковлев сейчас в стабильном состоянии, однако к его болезни «подключилась инфекция» и «началось воспаление». При этом она подчеркнула, что врачи назвали этот симптом нормальным течением болезни. В тот день сатурация — количество кислорода в легких — поднялась до 97%, отметила она.

Сергей Яковлев жил в Москве, окончил Московский физико-технический институт. С самого начала становления рунета принимал в нем активное участие, профессионально увлекался компьютерными технологиями. Править российский сегмент «Википедии» начал в 2008 году — с тех пор внес почти 61,5 тысячи изменений, а также создал 353 статьи. 16 ноября получил статус администратора русской «Википедии».