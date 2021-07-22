Административный протокол составили на мать брошенных в Рузе детей

Правоохранители составили административный протокол на женщину, чьи дети якобы жили на улице в Рузе. Все документы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Сотрудникам полиции сообщили, что жительница поселка Брикет не следит за своими детьми и не выполняет должным образом свои родительские обязанности. Всего на иждивении женщины находятся семь детей. Правоохранители провели проверку, по результатам которой составили протокол.

«В отношении 45-летней женщины был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа», — сказала Петрова.

Женщину уже не раз привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Сведения о семье уже отправляли в субъекты системы профилактики. Сейчас дети находятся в медучреждении, откуда их отправят в один из реабилитационных центров Москвы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщала, что на семью стали жаловаться соседи. Люди утверждали, что дети целыми днями скитались по улице. Детский омбудсмен уточнила, что детей забрали в социально-реабилитационный центр по просьбе их матери.