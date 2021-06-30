Административный протокол составили на Google из-за отсутствия локализации данных

Роскомнадзор составил на Google административный протокол. Американская компания не локализовала данные российских граждан на территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за отсутствие подтверждения локализации баз данных россиян на территории страны Google ждет штраф. Гражданину придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, должностному лицу — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическому лицу от одного до шести миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что ждут ответ о локализации данных также от Facebook и Twitter. Если его не будет, то против компаний могут возбудить административное производство. В пресс-службе отметили, что потребовали локализовать данные россиян еще в апреле этого года.

«На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний», — уточнили в Роскомнадзоре.