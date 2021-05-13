Административную ответственность в сфере оборота оружия предложили ужесточить в Госдуме

Депутаты из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции захотели ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота оружия. Они разработали соответствующие поправки и направили их в кабмин. После этого законопроект внесут в Госдуму.

«Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», — приводит ТАСС текст пояснительной записки.

В сопроводительных материалах говорится, что срок давности привлечения к ответственности за правонарушения в этой сфере необходимо увеличить с двух месяцев до одного года.

«Работа по ужесточению оборота оружия у нас проводится регулярно, анализ ведется, мы продолжаем эту работу. Не должно быть повторения того, что было [в казанской школе], мы должны обеспечить безопасность наших граждан», — заявил глава комитета Василий Пискарев. Депутаты также предложили наказывать за незаконный оборот пневматики и ношение холодного оружия для самообороны.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской школе №175. Погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения различной степени тяжести. СК завел дело о массовом убийстве. После задержания стрелок признался, что ненавидит всех людей.

Суд отправил Галявиева в СИЗО на два месяца. В СК рассказали, что в прошлом году у молодого человека выявили заболевание головного мозга.