Общество 02 мая 2023, 10:12 Adidas может передать бизнес в России иностранному инвестору и перезапустить магазины «Коммерсант»: Adidas может передать российские активы иностранному инвестору Unsplash

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Немецкий спортивный бренд Adidas рассматривает возможность передать российские активы иностранному инвестору. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на источники в отрасли.

Таким образом компания сможет перезапустить около сотни прибыльных магазинов.

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«Пока российский Adidas поддерживает деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду», — написало издание.

Несмотря на то, что спрос на одежду и обувь известных брендов ушел в онлайн, у спортивных магазинов хороший потенциал, уверены эксперты.

Adidas приостановил работу в России и временно закрыл магазины в марте 2022 года. Сообщалось, что сотрудники компании продолжат получать заработную плату. В октябре бренд решил окончательно «свернуть бизнес в стране». Компания приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом, закрыла свои магазины. Из-за ухода с российского рынка Adidas потерял более 100 млн евро.

Тем не менее российская структура Adidas все еще пытается сохранить деятельность, написал «Коммерсант». В отчетах сказано, что организация старается минимизировать последствия разрыва цепочек поставок товара.

Ранее «360» писал, что немецкая компания не заплатила в России налогов на 10 миллиардов рублей. После заявления корпорации об уходе российский филиал Adidas передал хранившийся на складах товар маркетплейсам.