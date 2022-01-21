Адель в слезах попросила прощения у фанатов из-за переноса концертов в Вегасе. Видео

Британская певица Адель в своем Instagram опубликовала видео, где со слезами на глазах просит прощения у поклонников за перенос предстоящих концертов в Лас-Вегасе. Она рассказала, что половина ее команды заболела коронавирусной инфекцией.

«Наше шоу не готово, мне очень жаль. Мы постарались сделать хорошее выступление для вас, но задержка доставки нашей техники и коронавирус сделали свои дело. Половина нашей команды лежит с коронавирусом, закончить шоу не получится», — сообщила Адель.

Несколько выступлений Адель в Лас-Вегасе было запланировано на предстоящие выходные, стоимость билетов достигала 30 тысяч долларов.

Ранее 33-летняя артистка рассказала, как ей удалось похудеть за несколько лет на 45 килограммов. По словам певицы, пойти на радикальные меры и полностью поменять свой режим питания ее вынудило чувство тревоги.

Адель выиграла премию «Золотой глобус» в 2013 году, ее композиция Skyfall была признана лучшей песней к фильму.