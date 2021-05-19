«Адекватные» цены на нотариальные услуги пообещали установить в Минюсте

Министр юстиции России Константин Чуйченко обозначил, что необходимо обеспечить адекватный уровень стоимости нотариальных услуг. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который нацелен на совершенствование системы оплаты услуг нотариуса. В частности, документ предусматривает, что Минюст будет утверждать формулу предельного размера регионального тарифа и применяемой к нему льготы.

«В связи с этим мы должны будем взвешенно подойти к подготовке такой формулы, обеспечить адекватный уровень стоимости услуг нотариуса при учете минимального прожиточного минимума и социально-экономических особенностей регионов», — обратил внимание глава ведомство.