Общество 29 ноября 2023, 04:33 Адам Кадыров получил новое назначение Делимханов: Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура Постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ

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Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летнего Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора — Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР Адама Рамзановича Кадырова», — написал Делимханов.

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Депутат заявил, что это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама» в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Старший сын Кадырова 18-летний Ахмат также не остался без должности. Его назначили первым заместителем министра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике.