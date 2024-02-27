Общество 27 февраля 2024, 17:54 «Ад на земле». Малиновская рассказала о поездке в Донбасс Телеведущая Маша Малиновская рассказала о поездке в Донбасс Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Известная российская телеведущая Маша Малиновская съездила в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы поздравить военных с Днем защитника Отечества. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Спели песни, ответили на вопросы, пообщались», — рассказала Малиновская.

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Визит Малиновской длился несколько дней, с 22 по 25 февраля. Она отметила, что общение с военнослужащими было очень теплым. По ее словам, она смогла увидеть доброту и открытость людей, с которыми ей довелось встретиться во время поездки.

Телеведущая упомянула, что визит в ДНР и ЛНР разделил ее жизнь на «до» и «после».

«Это ад на земле, никак иначе», — поделилась она.

С собой она привезла военным медикаменты, новую одежду и другие необходимые вещи.

Недавно посетить ДНР решился Филипп Киркоров. Однако визит короля эстрады вызвал волну негодования в обществе.