Жители Харьковской области, которые смогли выехать в Россию, рассказали, что варианта не покинуть дом у них просто не было. Со стороны Украины летят снаряды из «Градов», все происходящее больше похоже на ад, поделились несколько человек.

«Просто ад, просто ад. Ну какие там местные власти», — сказал один из мужчин в ответ на вопрос, пыталась ли им как-то помочь администрация.

Молодая мать с маленьким ребенком пожаловалось, что детского питания не достать нигде.

«У нас маленький ребенок, ему каша нужна, а где [ее взять] — все закрыто, все аптеки закрыты. До некоторых [населенных пунктов продукты] не доходят, стреляют же», — сказала девушка.

Ее родственница добавила, что их село вообще оказалось отрезано от нормальной жизни. «Мосты повзрывали — и все. <…> А коровы сейчас, стреляют же, они ж не доятся, а у нас маленький ребенок», —пояснила мать.

Еще одна многодетная женщина сообщила, что оставаться там было никак нельзя. «Нигде никого нет, все везде закрыто. Из дому выйти вообще нельзя. Все… Шансов оставаться там никаких», — пояснила она.

По словам пожилого жителя, националисты «Айдара»* и «Азова»** (оба батальона запрещены в РФ) вели себя так, что оставаться там действительно было небезопасно. «„Айдар“*, „Азов“** — они такие ярые. <…> Поэтому лучше уехать было. <…> Но внуки там остались. Вот такие у нас обстоятельства», — рассказал пенсионер.

Еще два пожилых мужчины рассказали, что их колонну из 12 машин сопровождали пограничники, чтобы они смогли выехать из Харьковской области. Они тоже пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ, из-за которых страдают жилые дома и происходят пожары.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ. По данным ведомства, на улице Жилярди в Киевском районе города, в частном секторе националисты установили реактивные системы залпового огня между домами. Взрослым и детям они запретили покидать свои жилища.

* «Айдар» — запрещенная в РФ организация.

** «Азов» — образование, запрещенное на территории России.