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    05 марта 2022, 17:45

    Activision Blizzard приостановил продажи в РФ

    Артур Блянихов

    Разработчик видеоигр Activision Blizzard решил приостановить продажи в России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт компании.

    Уточняется, что Activision Blizzard владеет правами на игры World of Warcraft, Overwatch, Diablo и Call of Duty. По словам руководства компании, продажи будут приостановлены до тех пор, пока «продолжается этот конфликт». Другой разработчик видеоигр Rockstar Games также прекратил продажи своей продукции в РФ.