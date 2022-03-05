Activision Blizzard приостановил продажи в РФ

Разработчик видеоигр Activision Blizzard решил приостановить продажи в России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт компании.

Уточняется, что Activision Blizzard владеет правами на игры World of Warcraft, Overwatch, Diablo и Call of Duty. По словам руководства компании, продажи будут приостановлены до тех пор, пока «продолжается этот конфликт». Другой разработчик видеоигр Rockstar Games также прекратил продажи своей продукции в РФ.