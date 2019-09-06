Против Абызова возбудили третье уголовное дело — адвокат Подробнее

По информации следствия, в то время, когда Абызов еще занимал пост министра, он нарушил запрет на ведение предпринимательской деятельности. Чиновник руководил несколькими компаниями, которые в 2018 году продали акции ОАО «СИБЭКО», АО «Кузбассэнерго», а также АО «ХСРК».

С помощью заключения сделки Абызову удалось легализовать 32 миллиарда рублей. Прибыль считается незаконной.

В свою очередь, бывший министр свою вину отрицает. Сторона защиты намерена обжаловать предъявленное обвинение.

«Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признается следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время министром», — заявил Аснис.

Михаила Абызова задержали в марте, и сейчас он содержится под стражей в СИЗО, где пробудет до 25 октября 2019 года. Ранее его обвиняли в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.