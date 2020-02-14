Абызов и Арашуков оказались сокамерниками

Бывший сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов размещены в одной камере в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала член ОНК Марина Литвинович: она посетила арестантов.

«Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать», — заявила Литвинович. Ее слова привело РИА «Новости».

Как предположила Литвинович, наверняка сидельцам есть о чем поговорить. Тем более к этому располагает обстановка: двухместная камера, в которой есть холодильник, телевизор, фрукты и овощи.

Абызова арестовали 27 марта 2019 года. Его подозревают в мошенничестве на четыре миллиарда рублей. Кроме того, следствие считает, что он создал и возглавил преступное сообщество.

Арашукову вменяют в вину причастность к убийствам, а также участие в преступном сообществе. Его арестовали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. «Невозможно уже это содержание в СИЗО „Лефортово“. Это не СИЗО, а концлагерь настоящий», — ранее отзывался об изоляторе сенатор. Теперь бывший член Совета Федерации доволен.