«АБВГДейку» закрыли через 45 лет эфира

Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире. Любимое шоу многих детей временно приостановили из-за финансовых трудностей.

Об этом актеры шоу сообщили в ролике, который опубликовали на своем YouTube-канале. Последние 20 лет детская программа выходила на телеканале ТВЦ.

«К сожалению, сейчас мы вынуждены остановить производство программы из-за финансовых трудностей канала. Но я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить „АБВГДейку“ для следующих поколений», — рассказала в видео бессменная ведущая передачи Татьяна Черняева.

Актеры «АБВГДейки» подчеркнули, что 95% всех знаний человек получает до шести лет. Они отметили, что их шоу нужно и важно зрителям. Поэтому ее участники не стали прощаться со своей аудиторией, а понадеялись на возобновление проекта.

Свой 45-летний юбилей шоу отметило 4 января 2020 года. Это не первый раз, когда проект временно приостанавливают — такое случалось уже несколько раз. Самый большой перерыв «АБВГДейка» брала в 1990 году — тогда она пропала из эфира на 10 лет.