Компания из ОАЭ Etihad Airways открыла рейсы из Абу-Даби в Шереметьево

Государственная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways в четверг, 2 декабря, выполнила инаугурационный рейс в Шереметьево по маршруту «Абу-Даби — Москва — Абу-Даби». Представители компании отметили, что перенос рейсов в новейший российский терминал современного аэропорта может повысить интерес россиян к отдыху в солнечных Эмиратах.

Начало полетов отметили на торжественной церемонии, в которой приняли участие Посол ОАЭ в России Мохаммад Альджабер, исполнительный директор по туризму и маркетингу Департамента туризма и культуры Эмирата Абу-Даби Али Аль Шаиб, генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко, генеральный директор Etihad Aviation Group Тони Дуглас, а также другие представители высшего руководства АО «МАШ» и авиакомпании.

Михаил Василенко встретил зарубежных гостей и организовал для них полноценную экскурсию. Он продемонстрировал иностранным посетителям терминал С в Шереметьево, рассказал о технологических возможностях и о новейших достижениях в сервисе для пассажиров аэропорта. Представители авиакомпании смогли лично изучить и оценить уровень обслуживания на территории терминала, который полностью соответствует последним мировым стандартам.

Для пассажиров дебютного рейса из ОАЭ встречу подготовили на самом высоком уровне, она прошла в праздничной атмосфере. Тех, кто вылетал в Абу-Даби, провожали торжественной регистрацией на рейс. В начале полета на борту лайнера им вручили памятные фирменные подарки от авиакомпании.

Михаил Василенко отметил, что выбор компании Etihad Airways в пользу именно аэропорта Шереметьево стал большой честью для всех сотрудников столичной воздушной гавани. Он добавил, что российская сторона уже готова обеспечивать пассажирам максимально комфортное для них обслуживание и высокую степень пунктуальности по всем возникающим вопросам.

«Надеюсь, что сотрудничество между аэропортом Шереметьево и Etihad Airways будет развиваться на благо наших пассажиров, народов и стран, содействуя добрым взаимовыгодным туристическим, деловым, культурным и гуманитарным отношениям между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией», — сказал Василенко.

В свою очередь, генеральный директор Etihad Airways Тони Дуглас отметил, что рейсы авиакомпании соединяют Москву и Абу-Даби вот уже 13 лет. Теперь же представители компании очень рады тому, что полеты были перенесены в аэропорт, который по праву можно назвать самым высококлассным и современным во всей России. Он добавил, что надеется на высокий интерес россиян к ОАЭ, поскольку это страна с очень комфортной погодой, где круглогодично солнечное лето и доступны все условия для комфортного пляжного отдыха.