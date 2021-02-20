Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» проблему издевательства над животными и птицами ради удачных снимков.

«С нашей точки зрения здесь надо реагировать предельно жестко. Это недопустимо абсолютно. Никакой это не бизнес и тем более не искусство. Это просто живодерство настоящее, за это положена статья», — заметил законодатель.

По его мнению, необходимо блокировать интернет-ресурсы, где размещается живодерский контент, а людей, занимающихся подобными вещами, привлекать к ответственности.

«Есть экспортный продукт, стыдно иметь такой экспорт, но у нас он есть — жанр crush fetish, где животных специально калечат на камеру, снимают и продают потом, в основном в страны азиатские, целая индустрия. С этим надо бороться», — подытожил парламентарий.