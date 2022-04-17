Абрамович опроверг свой визит в Киев

Представитель Романа Абрамовича опроверг сообщения о визите бизнесмена в Киев. Ранее американский журнал Fortune написал, что миллиардер приезжал в столицу Украины для «обсуждения способов оживить переговоры» российской и украинской делегаций.

Представитель Абрамовича в комментарии РБК заявил, что эти данные не соответствуют действительности. «Нет, это некорректная информация. Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — сказал он.

Fortune в своей публикации ссылался на неназванные источники и не написал, когда произошел визит, который теперь опровергли. Журнал назвал бизнесмена «неформальным посредником» в переговорном процессе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Абрамович не является официальным членом российской делегации, но он задействован в обеспечении «определенных контактов» между Россией и Украиной.