Абрамченко заявила об ажиотажном спросе на пилмат и призвала не допустить перекосов в ценообразовании

Ажиотажный спрос обрушился на пиломатериалы, что дало бизнесу возможность заработать, однако начало раскачивать инфляцию, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, из-за этого строительный комплекс испытывает трудности в плане удерживания цен на внутреннем рынке.

«Здесь очень важно не допустить никаких перекосов и государству не увлекаться таким очень жестким регулированием цен на внутреннем рынке. Но я знаю, что Минпромторг готовит некоторые предложения относительно того, что нужно по отдельной категории товаров все-таки ограничивать вывоз, но я бы предложила коллегам очень взвешенно к этому относиться», — сообщила Абрамченко.

Она напомнила, что правительство установило пошлину на пилмат с влажностью 22% и более. Уже есть хорошие показатели по линии федеральной таможенной службы относительно того, сколько от этого поступило в бюджет дополнительных доходов.