Абрамченко выступила против упрощения норм мусорной реформы

Корректировать подход к мусорной реформе, упрощать требования и контроль нецелесообразно, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Это сфера, где упрощать что-либо опасно. Мы еще не находимся на той стадии развития культуры обращения с отходами, культуры потребления, чтобы можно было упрощать и снижать темп», — считает вице-премьер.

Он напомнила, что по итогам трех лет реализации мусорной реформы уровень обработки ТКО достиг 43,3%, а утилизации — 11,6%.

Стопроцентный норматив утилизации упаковки будет введен с 2025 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Реформа расширенной ответственности производителей уже работает. Мы ее модернизируем, утвердили концепцию изменений. Решено ввести стопроцентный норматив утилизации упаковки с 2025 года», — сообщила Виктория Абрамченко.

При этом ответственность за утилизацию будет возложена, по ее словам, не на производителя товара, как предполагалось ранее, а на производителя упаковки.

«Устанавливать ответственность в отношении производителя товара нецелесообразно. В каком-то случае производитель упаковки выступает как производитель товара, а в каком-то случае как производитель упаковки для товара. Кроме того, администрировать процесс в этом случае гораздо проще: против 4 млн в среднем производителей товара у нас получается 4 тыс. производителей упаковки», — пояснила Виктория Абрамченко.