Абрамченко: внеплановые проверки хозяйств на птичий грипп и АЧС продолжатся в 2022

Сельские хозяйства продолжат внепланово проверять на предмет птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС) в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко на заседании противоэпизоотической комиссии. На нем обсуждались меры противодействия АЧС, птичьему гриппу и другим болезням животных.

«Тревожная ситуация прошлого года по АЧС заставила взять на особый контроль решение проблемы как со стороны федеральных органов исполнительной власти, так и со стороны субъектов. Это необходимо для сохранения обеспеченности страны мясом, снижения ущерба и дополнительных трат из федерального бюджета, а также стабильности работы предприятий», — отметила Виктория Абрамченко. Вице-премьер также обратила внимание на угрозу птичьего гриппа. «Сезон начинается, мы говорили с вами, что прогноз может быть неблагоприятным с точки зрения распространения заболевания из дикой фауны», — указала вице-премьер.

В качестве мер борьбы с распространением заболеваний в прошлом году была начата масштабная работа по внеплановым проверкам хозяйствующих субъектов. Согласно отчету Россельхознадзора, по итогам 2021 года по АЧС проведено 5008 проверок, по результатам которых составлено 5172 протокола об административных правонарушениях, вынесено 4484 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 51 миллион рублей. Деятельность 13 хозяйствующих субъектов была по решению суда приостановлена. Такие случаи произошли в Белгородской, Брянской, Смоленской, Орловской, Рязанской области. Аналогичная ситуация наблюдается и по гриппу птиц. Проведено 3442 проверки, выписан 3331 протокол на сумму 30 млн. рублей, деятельность четырех хозяйств приостановлена.

По поручению вице-премьера внеплановые проверки хозяйств на предмет птичьего гриппа и АЧС со стороны Россельхознадзора будут продолжены в 2022 году.

«Все проверки по гриппу птиц и АЧС прошлого года закончились привлечением к ответственности, что говорит о наличии большого риска и потери контроля со стороны предприятий. Нужны оперативные внеплановые проверки хозяйств, в случае подозрения возможного очага распространения инфекции. Соответственно, нужно менять подходы в нормативном регулировании в части надзорной деятельности. Ветеринарный контроль должен быть постоянным как со стороны предприятий, так и со стороны региональных ветеринарных служб и федерального центра в лице Россельхознадзора», — сказала вице-премьер.

Кроме того, в ходе заседания комиссии обсуждалась работа в регионах по предотвращению легализации сырья неизвестного происхождения. Вице-премьер поручила подготовить детальный план мероприятий по каждому субъекту.

«Необходимо четко прописать меры, которые должны предприниматься на уровне губернаторов совместно с ветеринарными службами. Это в интересах наших граждан, их здоровья, а также благополучия сельскохозяйственной отрасли», — подчеркнула вице-премьер.