Абрамченко: в России утвердили десять планов адаптации к изменению климата

Утверждены десять планов адаптации к изменению климата, подготовленных федеральными органами исполнительной власти, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Подготовкой планов занимаются федеральные министерства и ведомства — от Министерства природных ресурсов до Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Свои планы утвердили также семь регионов: Республика Крым, Курская, Кемеровская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская и Пензенская области. Их разработка продолжится до конца 2022 года», — рассказала вице-премьер.

Проблемы в регионах разные. Так, Крым, по ее словам, разработал и утвердил план с учетом мер рисков вододефицита и мер борьбы с селями и паводками как факторами изменения климата. А в арктической зоне проблема проблема связана с деградацией вечной мерзлоты и необходимостью применять новые технологии для строительства инженерных коммуникаций.

Реализация планов, как отметила Виктория Абраченко, идет в рамках действующих бюджетов и программ развития.