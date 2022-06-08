Абрамченко: транспортировку икры будут контролировать в России

На проблему незаконного вывоза икры неоднократно обращал внимание Президент страны, и в ближайшее время запустят поэтапные меры для ликвидации такой серой зоны, сообщила вице-премьер

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по запуску эксперимента контроля за вывозом икры лососевых видов рыб из Дальнего Востока на территорию центральной России.

Как отметила Виктория Абрамченко, на проблему незаконного вывоза икры неоднократно обращал внимание Президент страны и Правительство России, и в ближайшее время необходимо запустить поэтапные меры для ликвидации такой серой зоны.

Правительством, Минсельхозом совместно с депутатами Государственной Думы подготовлены правовые изменения, для регулирования вывоза икры лососевых видов рыб для личных целей в рамках эксперимента для Камчатского края. В частности, речь идет об ограничении провоза икры лососевых видов рыб в объеме более 10 кг.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в Государственной Думе уже в эту сессию.

Эксперимент направлен на противодействие провоза и транспортировке незаконно добытой икры, которая провозится под видом личного потребления. Он не затрагивает грузовые перевозки законно добытой икры лососевых видов рыб.

«Объемы провоза икры в багаже самолетов под видом личного потребления свидетельствуют о буквально промышленных масштабах — только в аэропорту Камчатки это 800 тонн ежегодно. В большинстве случаев речь идет о контрафактной и небезопасной продукции. Для ликвидации этой серой зоны будет запущен эксперимент по ограничению провоза икры в багаже самолета более 10 кг. Граждане, которые везут икру для личного потребления и в качестве дальневосточного подарка родственникам, не пострадают, они смогут свободно перевозить икру в допустимом объеме», — сказала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что спекулятивные действия таких перевозчиков не только негативно влияют на рынок и накладывают существенные риски для здоровья будущих покупателей, но и оказывают существенные неудобства в аэропортах.

В ходе совещания вице-премьер поручила Минсельхозу, Минтрансу совместно с руководством Камчатского края проработать параметры обеспечения контроля за предлагаемым правовым механизмом.