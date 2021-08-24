Абрамченко сообщила о снижении цен на овощи

Разные форматы торговли, которые поддержали власти, помогли снизить цены на овощи в России. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания с регионами. Максимальное снижение цены оказалось у томатов — на 44,5%.

«Цены на продукты постепенно снижаются. Это связано и с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая, и с оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», — сказала Абрамченко.

В среднем цены на томаты снизились на 44,5%, на огурцы — на 38,5%, на картофель — более чем на 12%, на лук репчатый — около 7%. Фермеры, крупные и мелкие индивидуальные предприниматели собрали 7 миллионов тонн овощей, что на 3% больше, чем годом ранее. Планируется, что производство картофеля увеличат на 5%. Овощей открытого грунта должно хватить до нового урожая, сказала Абрамченко.

Она также назвала регионы, где больше всего ярмарок и рынков: Тамбовская область, Ставропольский и Краснодарский край, Брянская область, Республика Крым, Севастополь, Ярославская область, Республика Дагестан, Псковская и Сахалинская области. Доступность таких объектов для сельхозтоваропроизводителей обсуждалась на совещании. Их общее количество увеличилось на 25% по сравнению с 2019 годом и достигло 10,5 тысячи мест.

Абрамченко обратила внимание на влияние катаклизмов на урожай и дала поручение планировать посевные площади с учетом рисковых зон, вовлекать в оборот новые сельхозземли. Для этого зоны затопления и подтопления внесут в ЕГРН.

На совещании также обсудили такие меры поддержки, как увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до пяти-семи лет, снижение цен на транспортные услуги и мониторинг цен Федеральной антимонопольной службой.