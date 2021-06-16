Абрамченко: России удалось собрать рекордные урожаи в 2020 году

Несмотря на пандемию коронавируса во всем мире и плохие погодные условия, в России за 2020 год собрали рекордные урожаи некоторых культур, например, рапса и овощей. Об этом сообщила на итоговой коллегии Минсельхоза РФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, индекс агропромышленного комплекса России в 2020 году составил 102,5%, и это с учетом увеличившегося производства пищевых продуктов и продукции сельского хозяйства. При этом плохая погода не помешала собрать хороший урожай и даже установить рекорды.

«Собран рекордный урожай рапса — более двух с половиной миллионов тонн в чистом весе. Это на четверть больше, чем в 2019 году. Сбор овощей составил рекордные 6,9 миллиона тонн. В рыбохозяйственном комплексе объемы производства продукции товарной аквакультуры за год выросли на 14%», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

За всю новейшую историю России валовый сбор зерна оказался вторым по объему. Было собрано 133,5 миллиона тонн зерна в чистом весе, это на 10% больше, чем в 2019 году. Пшеницы собрали на 15% больше, чем в 2019-м, почти 86 миллионов тонн.

«Как всегда не подвели люди, занятые на полевых работах и в животноводстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности, достойно трудились рыбаки и ветеринарные врачи, работники аграрной науки и образования. Успехи российского агропромышленного комплекса — это вклад каждого работника», — отметила Абрамченко.

Стоит учесть, что в прошлом году все работы проходили в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения привели к ажиотажному спросу на рынке продовольствия, был взрывной рост на товары из-за кризиса на мировых рынках, но Минсельхоз и органы АПК в регионах со всем справились.

Кроме того, Россия смогла себя обеспечить зерном, рыбой и рыбной продукцией в 2020 — показатели были превышены в полтора раза, по растительному маслу — практически в два раза.

Ранее Абрамченко заявила, что Россия должна войти в топ-10 поставщиков продовольствия в мире. Стране уже удалось достичь рекордных показателей по экспорту.