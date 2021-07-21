Абрамченко раскрыла инструменты для снижения цен на овощи

Регионам поручили в два раза увеличить количество рынков и ярмарок, размещать их у станций метро, возле магазинов и торговых центров. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, это позволит улучшить ситуацию с ценами на овощи к сентябрю.

«Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен. Для успешной реализации этой задачи нужно соединить сельхозтоваропроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли», — сообщила Абрамченко на совещании президента РФ с членами правительства.

По ее словам, продавцы раньше перешли на импортные овощи в этом году. Но из-за роста цен во всем мире они были дороже, чем обычно. В России аграрии уже начали сбор овощей в некоторых регионах. Поэтому региональные и местные власти должны создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса.

В связи с этим правительство подписало распоряжение о неотложных мерах поддержки. Регионы увеличат число малых форматов торговли минимум в два раза. Речь идет о рынках, ярмарках, нестационарных точках торговли, любых удобных для покупателей и продавцов местах, в том числе у метро, железнодорожных и автобусных станций, торговых центров и магазинов.

«В общем, везде, где есть высокий покупательский трафик и где покупателям удобно будет купить товар, а продавцам привезти и продать его. В том числе дачникам, садоводам, личным подсобным хозяйствам. Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с просьбой поручить главам регионов взять эту работу на личный контроль. Такая совместная работа правительства, регионов и партии „Единая Россия“ позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи», — заключила Абрамченко.