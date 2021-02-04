Абрамченко провела заседание комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса России

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса России. На мероприятии подняли вопросы господдержки отрасли, обсудили законы для рыбаков и меры по стабилизации ситуации с поставками отечественной рыбы в Китай.

«Ранее не были учтены тонкости в законодательстве по технологиям обработки рыбы. Это стало тормозом для доставки рыбы, добытой в рамках квот на прибрежное рыболовство, на берег для переработки.<…> Поправки, которые исключат барьеры при прибрежном рыболовстве, мы обеспечим к принятию в ближайшее время — в весеннюю сессию», — заявила Абрамченко.

Вице-премьер поручила Росрыболовству изучить существующие меры поддержки отрасли и выработать новые предложения по созданию эффективных механизмов помощи этой сфере хозяйства страны. Абрамченко рассказала о топливной субсидии в этом году и льготных кредитах на закупку импортных ингредиентов для закупки кормов.

На заседании комиссии обсудили и проблему поставок нашей рыбы в КНР, которые приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Договорились, что кроме активизации переговорного процесса, мы дополнительно защитим наших рыбаков. В частности, через логистическую субсидию будет оказана помощь в доставке рыбной продукции к новым точкам ее переработки и сбыта. Также рассмотрим внутри страны новые рынки сбыта этой продукции», — сообщила заместитель председателя правительства.

На заседании подвели итоги того, что сделали для реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. По словам Абрамченко, одна из задач в рамках этой стратегии — обновить производство и перейти от экспорта рыбы к изготовлению продуктов с высокой добавленной стоимостью.