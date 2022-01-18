Абрамченко: проект по строительству Омского гидроузла будет разморожен

Правительство выделит финансирование на строительство Красногорского гидроузла в Омске, сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко. Всего будет направлено более четырех миллиардов рублей на реализацию первого этапа строительства в 2022–2024 гг. Распоряжение о выделении финансирования подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в ходе рабочей поездки в Омск, которая состоялась в августе 2021 года, Абрамченко убедилась в необходимости срочного завершения строительства объекта.

Как отметила вице-премьер, гидроузел жизненно важен для водоснабжения Омска и восстановления судоходства по реке Иртыш. «Уровень воды в главной водной артерии области стабильно снижается и уже достиг критической отметки. Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства. Такие инфраструктурные проекты, от которых зависит качество жизни людей, благополучие города и бесперебойная работа транспортного комплекса, конечно, приоритетны для Правительства. Поэтому принято решение выделить бюджетное финансирование на возобновление строительных работ», — отметила вице-премьер.

Снижение уровня воды в Иртыше наблюдается не одно десятилетие. Сказывается более засушливый климат, а также большой объем потребления воды в соседних странах — Китае и Казахстане.

Для решения «водного вопроса» еще в 2011 году под Омском в районе Красная горка началось строительство гидроузла. Объект должен был быть закончен уже в 2016 году, однако был приостановлен из-за отсутствия финансирования. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 53%. На его содержание Омская область ежегодно тратит около 50 млн рублей.

Возобновление проекта предполагает строительство в два этапа. На реализацию первого этапа (2022-20224 гг.) будет выделено более 4 млрд рублей. Плотина длиной почти 700 метров позволит гарантированно удерживать воду на необходимом уровне даже при возможном увеличении отбора иртышской воды в соседних странах.