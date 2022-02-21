Абрамченко предложила льготную ипотеку для переехавших в Сибирь

Для переехавших в Сибирь молодых специалистов предложат льготную ипотеку. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минтруду, Минфину и госкомпании «Дом.рф» разработать программу с субсидируемой процентной ставкой.

«Вице-премьер поручила ведомствам проработать создание льготной ипотеки для специалистов, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа. Предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО», — рассказала представитель вице-премьера Марта Галичева, пишут «Известия».

По ее словам, привлечь удастся около 500 тысяч граждан, и потребуется строить жилье. Объемы необходимого жилья, по оценкам экспертов, достигнут 12 миллионов квадратных метров.

Программа будет распространяться на переехавших работать в республики Алтай, Тыва и Хакасия, Красноярский и Алтайский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, включая молодых специалистов и научных работников. Она направлена на реализацию экономического потенциала регионов, повышение качества жизни людей, создание условий для привлечения и сохранения населения Сибири. Конкуренция за трудовые ресурсы с Дальневосточным федеральным округом будет исключена.

Управляющий директор «Дом.РФ» Алексей Ниденс сообщил, что госкомпания выступает соисполнителем. В Минфине прорабатывают и изучают вопрос.