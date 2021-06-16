Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проанализировать меры поддержки малым сельхозпредприятиям. Об этом она заявила на итоговой коллегии Минсельхоза РФ.

Абрамченко считает, что сейчас появляются возможности поставок российской продукции в разные регионы мира. Но для этого нужны системные меры поддержки, направленные на снижение себестоимости товаров и внедрение цифровых технологий.

«Мы договорились с Минфином о направлении всех дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на нужды отрасли. Поддерживать нужно все формы хозяйствования, включая малые. Говорю о крестьянских (фермерских) хозяйствах. Прошу проанализировать доступность мер господдержки, в первую очередь компенсирующей субсидии для этой категории хозяйств», — сообщила Абрамченко.

На итоговой коллегии она также рассказала о рекордных урожаях в 2020 году. Основную экспортную культуру, пшеницу, собрали на 15% больше, чем в 2019 году.