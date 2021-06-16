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    16 июня 2021, 13:35

    Абрамченко поручила проанализировать меры поддержки малым сельхозпредприятиям

    Редакция сайта 360°

    Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проанализировать меры поддержки малым сельхозпредприятиям. Об этом она заявила на итоговой коллегии Минсельхоза РФ.

    Абрамченко поручила проанализировать меры поддержки малым сельхозпредприятиям

    Абрамченко считает, что сейчас появляются возможности поставок российской продукции в разные регионы мира. Но для этого нужны системные меры поддержки, направленные на снижение себестоимости товаров и внедрение цифровых технологий.

    «Мы договорились с Минфином о направлении всех дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на нужды отрасли. Поддерживать нужно все формы хозяйствования, включая малые. Говорю о крестьянских (фермерских) хозяйствах. Прошу проанализировать доступность мер господдержки, в первую очередь компенсирующей субсидии для этой категории хозяйств», — сообщила Абрамченко.

    На итоговой коллегии она также рассказала о рекордных урожаях в 2020 году. Основную экспортную культуру, пшеницу, собрали на 15% больше, чем в 2019 году.