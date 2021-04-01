Абрамченко поручила провести эксперимент по прослеживаемости агрохимикатов

Вопросы государственного регулирования в области производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции с их применением, а также обращения пестицидов и агрохимикатов обсудили на первом в 2021 году заседании правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Совещание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко.

Для учета оборота партий пестицидов и агрохимикатов в настоящее время Россельхознадзором создается федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).

Он позволит государственным органам эффективнее контролировать показатели применяемых пестицидов и агрохимикатов при выращивании продукции.

Кроме того, система позволит избежать появления партий бесхозных пестицидов и агрохимикатов, добиться резкого снижения количества находящихся в обороте контрафактных, фальсифицированных и непригодных к использованию препаратов, что в конечном итоге также положительным образом скажется на безопасности производимой продукции.

До запуска системы по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Минсельхоз России должен провести эксперимент по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов для отработки всех технологических решений для создания прозрачности отрасли.

Напомним, в конце 2020 года принят федеральный закон, направленный на совершенствование государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Он предусматривает создание системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Принятию закона предшествовал факт невозможности со стороны госорганов контролировать ввоз, производство и оборот пестицидов и агрохимикатов на территории страны, а также пресекать использование контрафактных и фальсифицированных препаратов. Этим наносился экономический ущерб добросовестным производителям средств защиты растений и фермерам.

Закон позволил устранить имеющиеся правовые пробелы и обеспечил государственный контроль соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.