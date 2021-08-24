Абрамченко поручила остановить посевную в потенциальных зонах подтопления

Посевные перестанут делать в зонах с потенциальным риском затопления. Такое поручение по итогам совещания с регионами дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Одним из важных факторов эффективного ведения сельского хозяйства должна быть оценка рисков появления различных природных катаклизмов, например паводков. Регионам вместе с Минсельхозом нужно планировать посевную с учетом уже „традиционных“ зон подтоплений, чтобы ежегодно не терять урожай и не подвергать риску объекты экономики», — сказала Абрамченко.

Все зоны затопления и подтопления внесут в ЕГРН, с учетом рисков катаклизмов будут планировать посевные площади, вовлекать больше новые сельхозземли. Это поручение дала вице-премьер.

Она также обратила внимание на обеспеченность овощами Дальнего Востока. Чтобы сдержать цены в Дальневосточном федеральном округе, правительство РФ решило полностью субсидировать железнодорожный тариф для перевозки овощей из Сибири и Урала в ДФО. «Это позволит существенно нарастить производство продукции для внутреннего рынка, увеличить предложение для граждан», — отметила Абрамченко.