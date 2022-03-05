Абрамченко поддержала отмену штрафов за срывы инвестпроектов рыбопромышленников

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года. «Речь идёт про строительство судов под инвестквоты (рыба и крабы)», — пояснила она в своём Telegram-канале.

Причиной такого решения стало переустройство бизнес-цепочек.

«Нужно время для поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих. Это касается и судостроителей.

В текущей ситуации нужно поддержать бизнес и направить усилия на сохранение объемов производства готовой продукции и переориентацию рынков сбыта.

Промышленники смогут завершить строительство необходимых для отрасли рыбопромысловых судов, но без дополнительной финансовой нагрузки на инвесторов», — считает Абрамченко.

Вице-премьер также напомнила, что все руководители ведомств координируют работу и отслеживают самочувствие предприятий по отраслям. Она также добавила, что задача Росрыболовства — обеспечить бесперебойную работу компаний, создать все условия для успешного промысла. «Коллеги работают», — заключила Абрамченко.