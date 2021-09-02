Абрамченко назвала основную причину лесных пожаров

Дополнительные меры для предотвращения лесных пожаров в российских регионах обсудили на совещании вице-премьера Виктории Абрамченко. По ее словам, большинство таких чрезвычайных ситуаций происходит по вине человека и в последнее время они возникают в течение всего года.

«Этот год не стал исключением. Первые пожары были зафиксированы уже в январе на территории двух субъектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнем, увеличилась больше чем на 20%», — отметила Абрамченко.

По ее словам, антропогенный фактор стал причиной более 66% пожаров, природные явления в этом сезоне — 34%. Поэтому необходимо снижать данный фактор при предотвращении пожаров.

«Рецепт успеха — оперативное доведение финансирования в полном объеме до структур, которые занимаются тушением природных пожаров, ликвидация пожаров в первые сутки, и, конечно, снижение антропогенного фактора как причины природных пожаров», — заявила вице-премьер.

Также на совещании обсудили, как повысить эффективность работы по сохранению лесов, в том числе эффективность взаимодействия федеральных и региональных структур. По поручению президента РФ регионам выделят 24 миллиарда рублей на охрану лесов от пожаров, эти субвенции «окрасят» и сделают так, чтобы их нельзя было урезать даже при дефиците бюджета. Кроме того, в субъекты поставили более 20 тысяч единиц лесопожарной техники.

В совещании также принял участие врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин. Он сообщил, что в закон внесли поправки о том, что арендаторы земель тоже должны участвовать в тушении лесных пожаров.

«В закон внесены поправки, обязывающие арендаторов участвовать в пожаротушении. Необходимо формировать практику вовлечения арендаторов лесных участков. Мы помним, что в 2019 году в Иркутской области 90% всех термоточек находилось в зоне хозяйственной деятельности арендаторов. Механизм повышения их ответственности создан, соответственно регионы обязаны усилить работу в этом направлении», — отметил Кобылкин.