Абрамченко: готовые деревянные дома станут экспортным товаром вместо кругляка

Отделочные материалы и домокомплекты из дерева должны стать экспортным материалом после отказа от сырьевой модели использования лесов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы должны предпринять все необходимые меры — это и государство, и бизнес, и остальные участники процесса, чтобы продукция глубокой переработки — это 4407, это готовые домокомплекты, это пилмат, это отделочные материалы из дерева, стали тем самым экспортным товаром, которым Российская Федерация должна гордиться и который должен стать основным экспортным товаром для лесопромышленного комплекса», — сообщила Абрамченко и добавила, что отрасль дает хорошие показатели.

По ее словам, последние два года в российской лесопромышленности взят вектор на отказ от сырьевой модели использования лесов. С 1 января следующего года товарная номенклатура 4403 перестанет являться экспортным товаром.

Для достижения такой цели Абрамченко поручила этим летом организовать конкурс по типовым проектам деревянных жилых домов. Ранее стали известны победители из 14 регионов России.

Вице-премьер поблагодарила организаторов конкурса — федеральные органы исполнительной власти, включая ДОМ. РФ — за оперативную подготовку и широкий отклик бизнеса.