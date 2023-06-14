Общество 14 июня 2023, 09:53 Абрамченко допустила снижение цен на продукты летом и осенью Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала продолжение продуктовой дефляции в России Freepik

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Снижение цен на продукты в России может продолжиться летом и в сентябре. Такое мнение в интервью РИА «Новости» в рамках ПМЭФ высказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она рассказала, что правительство мониторит ситуацию с ценами каждую неделю. По ее словам, сейчас прогнозы по этому показателю «очень хорошие».

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«Надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — сказал Абрамченко.

Россия стала единственной европейской страной, где в апреле зафиксировали продуктовую дефляцию. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,22% в годовом выражении. До этого годовая дефляция на продукты наблюдалась в РФ только один раз — в июне 2018-го года.

Сообщалось также о приближении ВВП в России на душу населения к рекордному показателю. В мае он превысил 15 тысяч долларов — около миллиона рублей. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в 2023 году ВВП страны должен вырасти на 1,2% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0,8%.