Общество 11 мая 2023, 12:34 Аборт по немедицинским показаниям предложили исключить из услуг ОМС Депутат Милонов: поддержка абортов противоречит решению повышения рождаемости

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В Госдуме предложили исключить аборт из видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Исключением является наличие медицинских или же социальных показаний для искусственного прерывания беременности. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов, написал RT.

По его словам, государственная поддержка абортов по желанию прямо противоречит стабильному повышению уровня рождаемости в России.

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Милонов подчеркнул, что данное предложение поможет сократить общее число абортов и снизить социальную напряженность в обществе.