Абоненты Tele2 московского региона за год вдвое увеличили трафик в сети 4G

Оператор «Москва — Tele2» в прошлом году в два раза увеличил число базовых станций LTE, расширил покрытие в тоннелях метро и мощности самых загруженных станций. Кроме того, Tele2 стала первой, кто запустил пилотную зону сети 5G в центре российской столицы. Это только краткие итоги технического развития оператора в московском регионе. Теперь подробнее.

Жители Москвы и Московской области — самые активные пользователи мобильного интернета. Количество передаваемых данных за прошлый год выросло в два раза. Абоненты стали больше использовать цифровые сервисы и информационные услуги за счет развития сегмента IoT.

Для обеспечения абонентов качественной связью в условиях постоянного роста пропускаемого трафика Tele2 модернизировала LTE-инфраструктуру и увеличила число базовых станций в два раза.

Это не только позволило расширить покрытие, но и обеспечило емкость сети для стремительно растущего трафика.

Оператор обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории московского региона. Особое внимание Tele2 уделила увеличению зоны покрытия 4G в Московской области — ее расширили более чем в 100 населенных пунктах.

Обеспечение полной бесшовности пользования услугами мобильной связи даже в самой труднодоступной точке региона — одно из главных направлений деятельности компании. На данный момент сеть Tele2 доступна для 99,8% населения Московской области.

Оператор также развивал сеть на стратегических объектах: в районе транспортных развязок, в аэропортах и метро. Так, в начале 2020 года сеть Tele2 стала доступна на протяжении 264 километров столичной подземки.

Теперь фидерный кабель проложен по всей длине первой, третьей и пятой линий, а также на участке от станции «Водный стадион» до «Домодедовской».

Сигнал, который излучает фидерный кабель, позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой линиях и участке Замоскворецкой ветки.

Абоненты оператора могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.

Также особое внимание уделялось транспортной структуре Подмосковья. По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает второе место среди операторов по качеству мобильной связи на строящемся участке ЦКАД. Оценка проводилась по следующим показателям: процент покрытия, качество голосового соединения и передачи SMS, а также скорость передачи данных.

В 2019 году Tele2 продолжила расширять качественное покрытие крупных инфраструктурных объектов в столичном регионе. Общая площадь объектов, где в 2019 году появился устойчивый сигнал Tele2, превысила 2,8 миллиона квадратных метров. При этом indoor-оборудование было установлено на 50 объектах столичного региона, в том числе на всем протяжении Лефортовского автомобильного тоннеля и в терминале F аэропорта Шереметьево.

Особое внимание было уделено новостройкам столицы — стратегически важным indoor-объектом стал многофункциональный комплекс Neva Towers. Это самый масштабный проект, реализованный Tele2 в 2019 году: площадь покрытия составила 357 тысяч квадратных метров.

«За последние десять лет мир кардинально изменился. Голос сегодня — уже не основное средство коммуникации, и даже персональные компьютеры уступают пальму первенства смартфонам с мессенджерами и соцсетями. Нам, как телеком-оператору, важно совместно с другими игроками создавать цифровую экосреду, в которой каждый сможет чувствовать себя максимально комфортно. Именно поэтому главной нашей целью остается обеспечение высокого качества сервиса. Готовность рекомендовать своего оператора крайне важна для набора абонентской базы, и на сегодняшний день мы остаемся лидером отрасли по индексу NPS — в Москве по итогам 2019 год он составляет 59%», — заявил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.

С самого старта в столице Tele2 строила сеть на оборудовании с поддержкой новейшей технологии 5G. В августе 2019 года компания совместно с Ericsson первой в России запустила пилотную сеть 5G — покрытие охватывает Тверскую улицу от Садового кольца до Кремля. Tele2 открыла постоянный 5G Hub в своем флагманском салоне на Тверской. Здесь клиенты могут увидеть не только сверхскорости и минимальную задержку передачи данных, но также пользовательские сценарии.

По данным Роскомнадзора, Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G в стране. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.