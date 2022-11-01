Общество 01 ноября 2022, 18:15 Абоненты «Киевстара» пожаловались на сбои в работе оператора — СМИ «Обозреватель»: жители Украины не могут пополнить мобильные счета «Киевстара» онлайн РИА "Новости"

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Пользователи мобильного оператора «Киевстар» столкнулись со сложностями при попытках пополнить счет через онлайн-приложения, сообщило украинское издание «Обозреватель». Из-за масштабного сбоя в работе жители Украины не могут внести деньги уже два дня.

«На Украине 1 ноября произошел сбой с пополнением счетов мобильного оператора „Киевстар“, — отметили авторы статьи.

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Журналисты добавили, что клиенты оператора не смогли пополнить счета через «Приват24», Monobank, Sens App и другие банкинги. Во всех трех банках заявили, что «Киевстар» просит абонентов попробовать «пополнить счет позже».

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Накануне в столице Украины и Киевской области начались перебои с мобильной связью. Чаще всего абоненты жаловались на некорректную работу операторов «Водафон», «Киевстар» и «Лайф». Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил о повреждениях объектов энергетики в результате обстрелов, а также попросил жителей приготовиться к длительным отключениям электроэнергии. Взрывы в понедельник утром прогремели возле Киевской ГАЭС в Вышгородском районе города.