Абонентская плата за ТВ-антенну подорожала на 19%

Дороже всего обходится использование ТВ-антенны в Ханты-Мансийском (657) и Ямало-Ненецком (612) автономных округах. Дальше Брянская область (598) и Ненецкий автономный округ (550).

Самые низкие абонентские платы были зафиксированы в Тверской области (40), Калмыкии (63), Воронежской области (82) и Ингушетии (100).