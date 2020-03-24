Абонентская плата за ТВ-антенну подорожала на 19%
Сайт NEWS.ru сообщил, что средняя цена за использование ТВ-антенны выросла на 19%. В прошлом году плата составляла 173 рубля, в этом — 213 рублей.
Дороже всего обходится использование ТВ-антенны в Ханты-Мансийском (657) и Ямало-Ненецком (612) автономных округах. Дальше Брянская область (598) и Ненецкий автономный округ (550).
Самые низкие абонентские платы были зафиксированы в Тверской области (40), Калмыкии (63), Воронежской области (82) и Ингушетии (100).