Абонентам Tele2 предложили добавить к мобильному тарифу домашний интернет

Трафик фиксированного интернета в России вырос на 35%, поставив абсолютный рекорд за последние пять лет. При этом у пользователей вырос запрос на конвергентное решение, которое могло бы объединить мобильные услуги и домашний интернет.

Такая возможность может быть у жителей Москвы, Подмосковья и Тульской области, при наличии в доме «Москва — Tele2». Они могут подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу, самостоятельно настраивать тариф, выбирая оптимальную скорость интернета в зависимости своих нужд.

«Чтобы иметь конкурентное преимущество на рынке, мы внимательно следим за изменениями и стараемся отвечать ожиданиям. Комбинируя услуги в одном пакете, можно полностью закрыть потребности клиента и дать то, что ему необходимо, — сразу, в одной покупке», — отметил директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

Он подчеркнул, что возможность получить одновременно и мобильную связь, и широкополосный доступ в интернет, при этом не меняя привычный тарифный план, может значительно сэкономить затраты пользователя и упростить ему оплату услуг.

Запуск услуг проводного интернета для клиентов Tele2 стал результатом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком». Новое предложение доступно на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн», «Премиум», «Игровой» и «Безлимит», уточнили представители Tele2.

Также у клиентов появилась возможность добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит в секунду. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит 200 рублей за 100 Мбит в секунду, 250 рублей за 300 Мбит в секунду или 300 рублей за 500 Мбит в секунду.

Важно, что добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, при подключении домашнего интернета у абонентов Tele2 появляются дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета.

Если клиенту требуется оборудование для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку на один или на два года. Оставить заявку на подключение домашнего интернета можно в ближайшем салоне Tele2, на сайте tele2.ru или в мобильном приложении «Мой Tele2».

Подключение может быть возможным при наличие в доме такой технической возможности. Если никаких препятствий для этого нет, клиенту нужно будет выбрать необходимое оборудование и удобное время монтажа.