Абонентам Теle2 подготовили скидки на горнолыжных курортах Подмосковья

Горнолыжный сезон стартовал на подмосковных курортах. В этом году для абонентов Теle2 подготовили особые предложения. Пользователей ждут скидки, шезлонги с подогревом и зона с бесплатным Wi-Fi.

Всего в этом сезоне в Московской области будет работать 18 горнолыжных курортов. На каждом из них можно воспользоваться прокатом. Зайти можно без каких-либо ограничений, но внутри здания необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«В среднем в день 300 человек. Это и сноубордисты, и лыжники. Еще работает прокат коньков. Тоже большой спрос и на тюбинг», — отметил начальник проката Александр Аболенин.

В парке «Яхрома» для любителей активного отдыха оборудовали сразу четыре склона. Ровные для новичков, с плавными перепадами и для экстремального катания. На каждой трассе свой подъемник, который можно оплатить ски-пассом.

«На нее кладете деньги, каждый проход с вас списывается сумма. Катайтесь в свое удовольствие», — пояснила лыжница Наталья Клюкина.

В будни добраться до вершины взрослый может за 50 рублей, а ребенок — за 25. В выходные цена в два раза выше. А вот для абонентов Теle2 — наоборот, цены тают.

«В этом году мы предлагаем особые условия для наших абонентов. Это 20% скидка на пополнение ски-пасса на весь сезон на территории „Яхромы“ и „Гая Северина“. Получить его очень просто, достаточно ввести промокод в терминале Tele2, который расположен на обоих курортах», — рассказала руководитель маркетинга «Tele2 Москва» Ольга Сивцова.

Еще мобильный оператор оборудовал зону с бесплатным Wi-Fi. Скорость интернета такая же, как у лыжников на склоне. Это значит, что делиться кадрами в соцсетях можно будет моментально. Расслабиться и насладиться снежными пейзажами Подмосковья помогут шезлонги с подогревом.