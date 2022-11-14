14 ноября 2022, 19:04
АБН составило рейтинг медиаприсутствия петербургских вице-губернаторов
По итогам минувшей недели Борис Пиотровский возглавил медиарейтинг вице-губернаторов Санкт-Петербурга, который составило «Агентство Бизнес Новостей».
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При составлении рейтинга АБН изучило упоминаемость вице-губернаторов в онлайн-изданиях, которые индексируются агрегатором «Новости» портала Dzen.ru. Кроме Пиотровского в перечень попали Анатолий Повелий, Алексей Корабельников, Кирилл Поляков, Олег Эргашев, Станислав Казарин и Валерий Москаленко.
Санкт-Петербург
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