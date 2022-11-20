Общество 20 ноября 2022, 09:48 «Абьюз» и «покерфейс». Почти треть новых слов в 2022 году оказались англицизмами Филолог Русецкая: 30% новых слов 2022 года были англицизмами flickr

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За три года в словарь русского языка внесли более тысячи новых слов. Среди тех, что официально закрепились в 2022 году, новых слов, 30% англицизмов и 7% жаргонизмов, рассказала kp.ru член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Маргарита Русецкая.

Она констатировала, что жаргонизмы наравне с англицизмами «прописались» в СМИ и на телевидении. Порой новые слова отражают новую реальность, но по некоторым моментам есть вопросы — непонятно, почему их решили «признать» только сейчас.

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Например, в 2020 году в в орфографическом словаре Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук появились 774 новых слова, среди которых «локдаун» (тут все понятно) и почему-то уже давно употребляющиеся «веган», «вайфай», «гоблин», «вебинар», «коворкинг», «фейк». В 2021 году «узаконили» 151 слово, в том числе «ковид», «ПЦР», «самозанятый». А среди новых 204 слов этого года — «зумиться», «до опупения» (внезапно), «макарошки», «миллениал», «стендап».

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Русецкая заметила, что в устной речи россиян становится меньше падежей: вместо «не хочу чая» люди предпочитают говорить «не хочу чай», вместо «не вижу леса» — «не вижу лес». Кроме того, жители чаще отказываются от склонения существительных среднего рода с «о» и «е» на конце: говорят «в Переделкино» вместо корректного «в Переделкине».

«Норма — это не язык, норма — это использование языка нами как носителями. От того, что мы каждый день, каждую минуту выбираем из всего многообразия языковых средств, зависит речевая норма», — констатировала эксперт.