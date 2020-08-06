Абхазия возобновит железнодорожное сообщение с Россией с 7 августа

«После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа», — пояснил Вартагава. Также, по словам гендиректора АЖД Игоря Маргании, 7 августа в Абхазию поедет поезд из Санкт-Петербурга.

Как отметил Маргания, петербургский пассажирский состав будет ходить не ежедневно, в отличие от московского. При этом 17 августа приедут пассажиры из Самары.

Также с 15 августа будет открыт маршрут Туапсе — Гагры. Пассажиров будут встречать на экскурсионных автобусах, а обратно они поедут тем же поездом. По словам Маргании, несмотря на прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, товарное не останавливалось.

Абхазия открыла границы для россиян с 1 августа одновременно с Россией.