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    06 августа 2020, 16:45

    Абхазия возобновит железнодорожное сообщение с Россией с 7 августа

    Мария Шагиахметова

    Поезда в Абазию из России начнут ходить с 7 августа. Первый прибудет уже 9 числа. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава.
    Абхазия возобновит железнодорожное сообщение с Россией с 7 августа

    «После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа», — пояснил Вартагава. Также, по словам гендиректора АЖД Игоря Маргании, 7 августа в Абхазию поедет поезд из Санкт-Петербурга.

    Как отметил Маргания, петербургский пассажирский состав будет ходить не ежедневно, в отличие от московского. При этом 17 августа приедут пассажиры из Самары.

    Также с 15 августа будет открыт маршрут Туапсе — Гагры. Пассажиров будут встречать на экскурсионных автобусах, а обратно они поедут тем же поездом. По словам Маргании, несмотря на прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, товарное не останавливалось.

    Абхазия открыла границы для россиян с 1 августа одновременно с Россией.

    Новости SMI.FM