Во время выступления на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ похвалил Московскую область за успехи в решении мусорной проблемы. Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин рассказал, каких именно успехов региону удалось добиться в этой сфере.

По его словам, каждый пятый килограмм мусора приходится на Подмосковье, поэтому область одной из первых начала реализовывать «мусорную реформу». Региону уже удалось добиться значительных результатов.

«Те задачи, которые были поставлены перед [губернатором Московской области] Андреем Юрьевичем Воробьевым, никто не верил, что все получится в столь короткие сроки», — отметил Губайдуллин.

Эколог отметил, что в своем выступлении Абэ отметил Подмосковье и поставил регион в пример, как одного из лидеров технологического развития в области утилизации мусора.

«Премьер-министр Японии Абэ — страны, которая является лидером по обращению с отходами, похвалил именно Московскую область из регионов Российской Федерации в этом направлении. Это, я считаю, достойно уважения», — сказал он.

В качестве примера Губайдуллин привел автопробег, который стартовал 5 сентября. За 12 дней мусоровозы, которые собраны в Люберцах, должны проехать от Московской области до Геленджика.

Японская компания построит мусоросжигательный завод в Подмосковье Подробнее

«Это тоже говорит о том, что технологически Московская область очень сильно развивается и тот экологический стандарт, который был принят в Московской области — 50-30-20 стал тоже первым, ни один из регионов Российской Федерации этого пока еще не сделал», — пояснил эколог.

Он отметил значимость пропаганды, которую провели в Подмосковье. Населению области объяснили важность «мусорной реформы» и влияние экологических проблем.

На территории Подмосковья в ближайшие годы появятся новые заводы и комплексы. Кроме того, сейчас уже построены станции по биокомпостированию, которые успешно работают, а также возведены комплексы по обработке отходов.

«Поначалу было некое непонимание — зачем это нужно. Но если послушать тех же японцев, немцев, которые через это уже проходили 10-20-30 лет назад, тоже такие же вопросы задавались», — заверил Губайдуллин

Кроме того, он отметил, что новые сооружения несут не только практическую функцию, но и являются объектами промышленного туризма. Их смогут посещать студенты, активисты и другие граждане.

«Вся страна сейчас смотрит на Московскую область как на лидера и смотрит, как она преодолевает все эти вопросы. Она их преодолевает успешно», — заключил эколог.