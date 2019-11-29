Абакан остался без главной елки города

Новогоднюю елку в Абакане перенесли с Первомайской площади в Черногорский парк. Поэтому впервые за шесть лет жители столицы Хакасии останутся без главного праздничного символа и ледового городка на привычном месте. Елку не надо было убирать оттуда, считает председатель Всероссийского движения «Матери России», бывший сенатор от региона Валентина Петренко.

Елку установили на Первомайской площади в 2011 году по поручению тогдашнего главы Хакасии Виктора Зимина, сообщила «Политика Сегодня». Однако в 2019-м нынешний руководитель региона решил перенести символ Нового года в другое место.

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Политики приходят и уходят, а вот традиции никогда не должны меняться. В этом уверена Петренко. Она вспомнила историю студентов из Хакасии, которые познакомились на Новый год именно под этой елкой. Потом пара поженилась, скоро у них родится третий ребенок.

«Есть традиции и места, в которые приходят люди уже много лет. Мне кажется, что их нужно сохранять, наполнять чем-то новым. Может быть какой-то сказкой, представлением, усовершенствовать с учетом нового времени, желания ребят увидеть какую-то технику, каких-то роботов, героев с других планет, которые мы открываем», — рассказала Петренко.

По ее словам, ребята отправляют такие запросы. Поэтому их мечты должны осуществиться, потому что на той площади всегда стояла центральная елка.