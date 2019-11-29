  • Абакан остался без главной елки города

    29 ноября 2019, 16:18

    Алена Макаренко

    Новогоднюю елку в Абакане перенесли с Первомайской площади в Черногорский парк. Поэтому впервые за шесть лет жители столицы Хакасии останутся без главного праздничного символа и ледового городка на привычном месте. Елку не надо было убирать оттуда, считает председатель Всероссийского движения «Матери России», бывший сенатор от региона Валентина Петренко.
    Абакан остался без главной елки города

    Елку установили на Первомайской площади в 2011 году по поручению тогдашнего главы Хакасии Виктора Зимина, сообщила «Политика Сегодня». Однако в 2019-м нынешний руководитель региона решил перенести символ Нового года в другое место.

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    Политики приходят и уходят, а вот традиции никогда не должны меняться. В этом уверена Петренко. Она вспомнила историю студентов из Хакасии, которые познакомились на Новый год именно под этой елкой. Потом пара поженилась, скоро у них родится третий ребенок.

    «Есть традиции и места, в которые приходят люди уже много лет. Мне кажется, что их нужно сохранять, наполнять чем-то новым. Может быть какой-то сказкой, представлением, усовершенствовать с учетом нового времени, желания ребят увидеть какую-то технику, каких-то роботов, героев с других планет, которые мы открываем», — рассказала Петренко.

    По ее словам, ребята отправляют такие запросы. Поэтому их мечты должны осуществиться, потому что на той площади всегда стояла центральная елка.