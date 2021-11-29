Инфекционист Никифоров рассказал, при каком условии грипп А вытеснит коронавирус

Грипп А, случаи заболевания которым почти не фиксировались в прошлом году, вернулся в регионы России. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал Тульской службе новостей, при каких условиях грипп может «вытеснить» коронавирус.

Если в прошлом году эпидемия коронавируса практически вытеснил грипп, то теперь грипп «перезаточился» и снова начинает конкурировать с коронавирусом, пояснил ученый. Ситуация может перевернуться, если достаточное количество людей привьются от коронавируса.

«Сейчас ситуация может только ухудшиться, особенно для непривитых людей. В дальнейшем, грипп может пошатнуть устойчивое положение коронавируса, но это возможно только в случае, если люди не будут отказываться от вакцинации. В итоге коронавирус кончится, когда все переболеют, привьются, и, может, немного в этой борьбе поможет грипп, так как в природе эти вирусы конкурируют», — рассказал Никифоров.