Эксклюзив 03 апреля 2023, 15:53 «А вдруг это заминировано?» Татарский пророчески пошутил за несколько минут до взрыва Политолог Волгин: Татарский пошутил о взрывчатке в бюсте, принимая подарок Владлен Татарский / «ВКонтакте»

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Погибший при взрыве в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлен Татарский пошутил, принимая в подарок от девушки бюст, нет ли внутри него взрывного устройства. Об этом в беседе с «360» сообщил политолог Евгений Вологин.

«Владлен полушутливо спросил: „А вдруг это заминировано“». Но я этой части диалога значение не придал, поскольку он был очень мимолетный и в такой доброжелательной атмосфере», — отметил политический аналитик.

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Он отметил, что его поразил пакет, в котором была преподнесена статуэтка.

«Мне показалось, что пакет тоже специально был сделан под этот подарок. Он напоминал коробку», — сказал гость рокового вечера.

Вологин пояснил, что специально пришел на встречу, чтобы задать журналисту несколько вопросов.

«Я специально пришел и задал вопросы Владлену. Потом вызвалась что-то спросить эта девушка», — заключил политолог.

Взрыв кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В результате Татарский погиб, около 30 гостей его творческого вечера получили ранения.